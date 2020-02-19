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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Родные погибшего в бою у Золотого бойца Хитайлова узнали о его смерти из СМИ

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко извинился за то, что первым обнародовал имя погибшего 18 февраля в результате боя у Золотого Луганской области украинского военного Максима Хитайлова.

Погибшему бойцу было 22 года
Погибшему бойцу было 22 года
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Родные погибшего 18 февраля в результате боя у Золотого Луганской области украинского военного Максима Хитайлова узнали о его смерти из СМИ и соцсетей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель организации "Повернись живим" Ольга Омельянчук.

"Ряд медиа, сославшись на слова одного из нардепов, озвучили имя погибшего бойца 72 ОМБр имени Черных запорожцев. Родные 22-летнего Максима Хитайлова узнали о трагедии из новостей и Facebook. Мама парня звонила инструктору "Повернись живим", чтобы узнать, жив ли ее сын. Все это время тело Максима даже не могли забрать с поля боя. Что сказать хайпующим? Какие слова найти, чтобы гниль снова стала людьми? Мне очень жаль, что в нашей крутейшей профессии случаются такие низкие вещи", – написала Омельянчук.

https://www.facebook.com/olga.omelyanchuk.90/posts/2582747945306339

Первым имя погибшего в своем Telegram назвал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. На него сослались многие СМИ.

Позже на своей странице в Facebook он извинился.

"Хочу принести свои извинения относительно обнародования имени и фамилии погибшего нашего героя, гранатометчика 72-й ОМБР. Невозможно даже представить, как трудно родственникам и родителям узнать о таких новостях из СМИ. Низкий поклон всем героям, павшим от рук путинских войск. Мои искренние соболезнования родственникам и знакомым Максима", – написал Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/2899512373421314

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, четверо ранены, двое контужены. Убитый – Максим Хитайлов.

Теги: смерть, Алексей Гончаренко, Золотое, украинский военный, война на Донбассе
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