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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запуск Национальной платформы примирения и единства переносится из-за ситуации на Донбассе – Сивохо

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что старт работы Национальной платформы примирения и единства решили перенести после обстрела боевиками позиций украинских военных в Луганской области. По его словам, новая дата начала работы Национальной платформы примирения и единства пока не известна.

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Сивохо: Это было нелегко мы сомневались и взвешивали за и против, но в итоге приняли решение перенести презентацию
Сивохо: Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали за и против, но в итоге приняли решение перенести презентацию
Фото: Сергей Сивохо / Facebook

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо 18 февраля сообщил в Facebook, что презентация Национальной платформы примирения и единства переносится из-за сегодняшнего обострения на Донбассе.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали за и против, но в итоге приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства", – написал он.

https://www.facebook.com/sivokho/posts/660323391442116

Накануне Сивохо информировал, что старт работы платформы намечен на 19 февраля. Сейчас речь идет именно о переносе даты, а не о полной отмене инициативы, подчеркнул он. О новой дате сообщат отдельно.

https://www.facebook.com/sivokho/videos/190295905372373/

30 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе" и провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.

Теги: Украина, Донбасс, военные, ВСУ, война на Донбассе, Сергей Сивохо, презентация
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