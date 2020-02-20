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"У королевы невероятное чувство юмора". Герцог и герцогиня Сассекские обретут полную независимость от королевской семьи 1 апреля

С 1 апреля герцог и герцогиня Сессекские официально лишатся королевских титулов и права представлять королеву Великобритании Елизавету II.

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Социальные сети: 1 апреля станет для герцога и герцогини Сассекских персональным Днем независимости
Социальные сети: 1 апреля станет для герцога и герцогини Сассекских персональным Днем независимости
Фото: sussexroyal / Instagram

Герцог и герцогиня Сассекские приняли решение о завершении 31 марта так называемого переходного периода – с 1 апреля принц Гарри и его жена Меган начинают новую жизнь без королевских титулов и обязанностей, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление представителя пары. 

Согласно заявлению, 31 марта станет последним днем работы офиса герцога и герцогини Сассекских в Букингемском дворце, пишет таблоид. С 1 апреля принц Гарри и его жена Меган не смогут представлять королевский дворец на официальных мероприятиях в качестве королевских особ.

За принцем Гарри сохраняются звания майора, лейтенанта-командира и командира эскадрильи. Почетные военные должности принца Гарри будут приостановлены до марта 2021 года. 

До окончания "переходного периода" супруги обязуются посетить шесть официальных мероприятий, последнее из которых запланировано на 9 марта – ожидается, что принц Гарри и его жена Меган присоединятся к королевской семье на службе Содружества в Вестминстерском аббатстве.

Издание подчеркивает, что заявление супругов о сложении королевских полномочий последовало сразу после того, как королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарри и его жене Меган использовать для самопрезентаций термин royal. 

Комментируя решение герцога и герцогини Сассекских, пользователи социальных сетей отметили особенное чувство юмора Елизаветы II.

"День независимости герцога и герцогини Сассекских начнется 1 апреля. У королевы невероятное чувство юмора", – отмечают пользователи.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность".

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, принц Гарри, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган
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