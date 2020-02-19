Герцог и герцогиня Сассекские больше не могут использовать бренд Sussex Royal – Daily Mail

Герцог и герцогиня Сассекские вынуждены будут провести ребрендинг сайта и страницы в Instagram, убрав из названия слово "королевский", сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на собственные источники в Букингемском дворце.
По информации таблоида, после того, как герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от выполнения королевских обязательств и переехать в Канаду, королева Великобритании Елизавета II приняла решение запретить им использовать королевскую терминологию в своей деятельности.
Издание предполагает, что решение Елизаветы II станет для супругов неожиданностью, так как накануне сепарации пара вложила "десятки тысяч долларов" в создание и продвижение собственного сайта, в названии которого используется теперь уже запрещенная формулировка Sussex Royal.
Королевский репортер Ребекка Инглиш на своей странице в Twitter написала, что решение о "нецелесообразности использования термина "королевский" на сайтах герцога и герцогини Сассекских обсуждалось в кругу семьи в течение долгого времени".
Exclusive in tomorrow’s #DailyMail, Harry and Meghan will no longer be able to use their ‘Sussex Royal’ branding after stepping down as working royals.— Rebecca English (@RE_DailyMail) February 18, 2020
After much family discussion, it has been agreed that the use of the word ‘royal’ in Sussex Royal is no longer tenable. https://t.co/PH115LXhXv
Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.
9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность".