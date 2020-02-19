Герцог и герцогиня Сассекские больше не могут использовать бренд Sussex Royal – Daily Mail

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогу и герцогине Сассекским использовать термин royal при самопрезентации.

Герцог и герцогиня Сассекские больше не royal фото: sussexroyal / Instagram

Герцог и герцогиня Сассекские вынуждены будут провести ребрендинг сайта и страницы в Instagram, убрав из названия слово "королевский", сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на собственные источники в Букингемском дворце.

По информации таблоида, после того, как герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от выполнения королевских обязательств и переехать в Канаду, королева Великобритании Елизавета II приняла решение запретить им использовать королевскую терминологию в своей деятельности.

Издание предполагает, что решение Елизаветы II станет для супругов неожиданностью, так как накануне сепарации пара вложила "десятки тысяч долларов" в создание и продвижение собственного сайта, в названии которого используется теперь уже запрещенная формулировка Sussex Royal.

Королевский репортер Ребекка Инглиш на своей странице в Twitter написала, что решение о "нецелесообразности использования термина "королевский" на сайтах герцога и герцогини Сассекских обсуждалось в кругу семьи в течение долгого времени".

Exclusive in tomorrow’s #DailyMail, Harry and Meghan will no longer be able to use their ‘Sussex Royal’ branding after stepping down as working royals.

After much family discussion, it has been agreed that the use of the word ‘royal’ in Sussex Royal is no longer tenable. https://t.co/PH115LXhXv — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 18, 2020

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность".