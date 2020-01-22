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Принц Гарри и герцогиня Меган намерены подать в суд на папарацци

20 января папарацци на канадском острове Ванкувер сделали фото герцогини Меган, которая гуляла с сыном и двумя собаками. Адвокаты герцога и герцогини Сассекских заявили, что их подзащитная не давала согласия на эту съемку.

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Герцог и герцогиня Сассекские сейчас находятся в Канаде
Герцог и герцогиня Сассекские сейчас находятся в Канаде
Фото: ЕРА

Герцог и герцогиня Сассекские намерены подать в суд из-за публикаций в газетах и онлайн-изданиях фотографий супруги принца Гарри в Канаде. Об этом сообщает ВВС.

Адвокаты считают, что фото герцогини Меган с двумя собаками и ребенком на руках были сделаны тайно следившими за ней фотографами, которые скрывались в кустах.

Защита супругов говорит, что их подзащитная не давала согласия на эту съемку. 

Герцог и герцогиня Сассекские также заявили, что папарацци пытались сфотографировать внутренние помещения их дома с помощью телеобъектива. Кроме того, фотографы якобы "разбили лагерь" недалеко от дома членов королевской семьи Британии.

20 января папарацци сделали фото герцогини Меган, которая гуляла в парке North Hill Regional Park на острове Ванкувер. Фото обнародовало в том числе издание Dayli Mail.

Согласно законам Британской Колумбии, у герцогини Меган могут быть основания для судебного разбирательства, если она сможет доказать, что ее личная жизнь была нарушена, отмечает ВВС.

8 января 2020 года британский принц Гарри и его жена, герцогиня Меган, заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Супруги сообщили, что теперь собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

Елизавета II одобрила их решение.

Теги: Канада, журналисты, принц Гарри, адвокат, фото, герцогиня Сассекская Меган
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