Принц Гарри и герцогиня Меган намерены подать в суд на папарацци

Герцог и герцогиня Сассекские намерены подать в суд из-за публикаций в газетах и онлайн-изданиях фотографий супруги принца Гарри в Канаде. Об этом сообщает ВВС.
Адвокаты считают, что фото герцогини Меган с двумя собаками и ребенком на руках были сделаны тайно следившими за ней фотографами, которые скрывались в кустах.
Защита супругов говорит, что их подзащитная не давала согласия на эту съемку.
Герцог и герцогиня Сассекские также заявили, что папарацци пытались сфотографировать внутренние помещения их дома с помощью телеобъектива. Кроме того, фотографы якобы "разбили лагерь" недалеко от дома членов королевской семьи Британии.
20 января папарацци сделали фото герцогини Меган, которая гуляла в парке North Hill Regional Park на острове Ванкувер. Фото обнародовало в том числе издание Dayli Mail.
Согласно законам Британской Колумбии, у герцогини Меган могут быть основания для судебного разбирательства, если она сможет доказать, что ее личная жизнь была нарушена, отмечает ВВС.
8 января 2020 года британский принц Гарри и его жена, герцогиня Меган, заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Супруги сообщили, что теперь собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.
Елизавета II одобрила их решение.