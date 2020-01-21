Принца Гарри и герцогиню Меган могли понизить в титулах

По сообщению The Evening Standard, британского принца Гарри и его жену Меган могли понизить до титулов графов.

Королевская семья, чтобы не выглядеть мелочной, оставила принцу Гарри и герцогине Меган герцогские титулы Фото: sussexroyal / Instagram

Британская королева Елизавета II и другие члены королевской семьи обсуждали вопрос о лишении принца Гарри и герцогини Меган герцогского титула. Об этом сообщает The Evening Standard.

Одним из вариантов было понижение титулов до графа и графини: принц Гарри мог стать графом Дамбартонским. Это поставило бы его на один уровень с принцем Эдвардом, графом Уэссекским, младшим сыном королевы Елизаветы II, 11-м в очереди на престол. Принц Гарри занимал шестое место в очереди.

Елизавета II и Чарльз, принц Уэльский, решили, что лишения титула их королевского величества для Гарри и Меган достаточно, а герцогские титулы оставили, чтобы не выглядеть мелочными.

8 января 2020 года британский принц Гарри и его жена, герцогиня Меган, заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Супруги сообщили, что теперь собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

Елизавета II одобрила их решение.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских. 6 мая 2019 года у герцогов родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.