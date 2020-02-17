"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат Меган Маркл обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь

Сводный брат Меган Маркл, Томас Маркл – младший, считает, что герцогиня Сассекская в первую очередь должна заботиться о своих близких, а уже после этого заниматься публичной благотворительностью.

После переезда в Канаду Меган Маркл продолжает заниматься благотворительностью Фото: ЕРА

53-летний сводный брат герцогини Сассекской Томас Маркл в интервью изданию The Sun заявил, что из-за родства с Меган Маркл не может найти работу.

Мужчина уверяет, что всему виной его известная фамилия. "С тех пор, как Меган встретилась с принцем Гарри, в моей жизни начались неприятности", – цитирует таблоид слова Томаса Маркла. Мужчина заявил, что в ближайшее время намерен поменять фамилию.

По словам сводного брата Меган Маркл, ему надоело слышать, как его сестра помогает кому-то другому. Томас Маркл уверен, что герцогиня Сассекская, прежде чем помогать другим, должна помочь своим родственникам.

"Или пусть попросит это сделать королевский дворец", – заявил в интервью таблоиду Томас Маркл – младший.

Как сообщает таблоид Daily Mail, после переезда в Канаду Меган Маркл дважды посетила благотворительные организации.

В январе 2020 года отец Меган Маркл, Томас Маркл – старший, заявил, что ожидает от членов королевской семьи Великобритании вознаграждение.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность".