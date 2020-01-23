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“Я должен быть вознагражден за то, что пережил“. Отец Меган Маркл считает, что королевская семья Великобритании ему обязана

75-летний Томас Маркл в полуторачасовом интервью британскому каналу Channel 5 упрекнул дочь – герцогиню Сассекскую Меган – в нарушении обещания.

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Отец герцогини Сассекской заявил, что дочь и зять перед ним в долгу
Отец герцогини Сассекской заявил, что дочь и зять перед ним в долгу
Фото: sussexroyal / Instagram

22 января на британском канале Channel 5 вышел документальный фильм "Томас Маркл: Моя история", главным героем которого стал отец герцогини Сассекской Томас Маркл. Об этом сообщает издание Daily Mail

Фильм был снят в мексиканском доме отца Меган и появился на телеэкранах сразу, как только герцог и герцогиня Сассекские покинули Великобританию. Решение дать интервью телеканалу Маркл объяснил "желанием возобновить отношения с дочерью", пишет издание. В статье подчеркивается, что за интервью Маркл получил от телеканала гонорар. 

"Члены королевской семьи обязаны мне. Гарри у меня в долгу, Меган тоже. Я должен быть вознагражден за то, что пережил. Моя дочь говорила мне, что когда я достигну преклонного возраста, она будет заботиться обо мне. Это время настало, поэтому пора присматривать за мной", – цитирует издание слова Маркла. 

В фильме отец герцогини Сассекской заявил, что был разочарован решением дочери и зятя отказаться от королевских обязанностей, назвав свои отношения с ними "очень сложными". 

Причиной осложнения отношений, по словам тестя принца Гарри, стали фотографии с репетиции свадьбы дочери, которые он пытался продать СМИ. Маркл рассказал журналистам, что королевская семья не приняла от него извинений и запретила появляться на церемонии. В последний раз он разговаривал с Меган за день до ее свадьбы, уточнил Маркл в фильме. Он также пожаловался, что узнал о беременности дочери по радио, а внука не видел до сих пор. 

"Для них я не существую. Но теперь Гарри, осознает он это или нет, является частью моей семьи, а я – частью его. Нам надо поговорить. Ему уже не 12 лет, и поэтому не следует быть таким чувствительным", – цитирует Daily Mail слова отца герцогини Сассекской. 

https://www.facebook.com/DailyMail/posts/5277826415610397

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. 

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность".

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, принц Гарри, скандал, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган, Томас Маркл
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