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17 февраля, 2020
 
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Меган Маркл и принц Гарри впервые после переезда в Канаду появились на публике вместе

Герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Канаду из США после недельной командировки коммерческим авиарейсом – пара спускалась по трапу самолета вместе с другими пассажирами.

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Мєган Маркл и принц Гарри прилетели в Канаду коммерческим рейсом
Мєган Маркл и принц Гарри прилетели в Канаду коммерческим рейсом
Фото: Harry & Meghan, Stars Aligned / Facebook

Спускаясь по трапу самолета в канадском аэропорту Виктория, принц Гарри и его супруга Меган Маркл выглядели "спокойными и счастливыми", сообщает Daily Mail. 

По информации издания, это первое совместное появление пары на публике после того, как они покинули Великобританию.

Как пишет издание, принц Гарри и Меган Маркл возвращались в Канаду из США коммерческим рейсом, чтобы избежать негодования эко-активистов. Ранее герцог и герцогиня Сассекские подверглись критике за то, что пропагандируя принципы защиты экологии, перемещаются по миру на частном самолете. 

https://www.facebook.com/HarryandMeghan/posts/3364978806862104

Таблодид сообщает, что одежда Маркл также была подобрана в эко-стиле – обувь, которую выбрала для перелета герцогиня Сассекская, изготавливается из переработанного пластика, а материал сумки Prada после использования подлежит переработке. Образ принца Гарри издание описывает как небрежно-демократичный. 

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. 

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность".

Теги: США, экология, Канада, аэропорт, самолеты, принц Гарри, Меган Маркл, пассажиры
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