Принц Гарри и герцогиня Меган относятся к канадским полицейским как к прислуге – СМИ

По сообщению The Sun, британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган поручают офицерам Скотланд-Ярда забирать еду из кафе.

15 офицеров Скотланд-Ярда недовольны тем, что британский принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган в Канаде дают им личные поручения. Об этом сообщает издание The Sun.

Офицеры охраны забирают продукты и готовую еду, в частности, органические деликатесы.

"Я считаю, что это не задание для офицеров охраны – выполнять поручения и ходить по магазинам. Их приоритетом является персональная защита, и поэтому они должны быть прикованы к тем, кого охраняют", – отметил бывший глава Королевской защиты Дэй Дэвис.

По словам инсайдера из Канады, офицеры недовольны тем, что находятся на побегушках, выполняя лакейскую работу.

"Это опасно, потому что, если что-то случится, и окажется, что один из охранников был в это время в другом месте, он получит по шее от своего босса", – отметил он.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь". Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность".