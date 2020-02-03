Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
03 февраля, 2020
 
Новости

Принц Гарри и герцогиня Меган относятся к канадским полицейским как к прислуге – СМИ

По сообщению The Sun, британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган поручают офицерам Скотланд-Ярда забирать еду из кафе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Принц Гарри и герцогиня Меган используют охрану не по назначению СМИ
Принц Гарри и герцогиня Меган используют охрану не по назначению – СМИ
Фото: sussexroyal / Instagram

15 офицеров Скотланд-Ярда недовольны тем, что британский принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган в Канаде дают им личные поручения. Об этом сообщает издание The Sun.

Офицеры охраны забирают продукты и готовую еду, в частности, органические деликатесы.

"Я считаю, что это не задание для офицеров охраны – выполнять поручения и ходить по магазинам. Их приоритетом является персональная защита, и поэтому они должны быть прикованы к тем, кого охраняют", – отметил бывший глава Королевской защиты Дэй Дэвис.

По словам инсайдера из Канады, офицеры недовольны тем, что находятся на побегушках, выполняя лакейскую работу.

"Это опасно, потому что, если что-то случится, и окажется, что один из охранников был в это время в другом месте, он получит по шее от своего босса", – отметил он.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь". Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность".

Теги: Канада, принц Гарри, полицейский, герцогиня Сассекская Меган
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
На шоу герцогиня Меган поделится своим опытом второго брака СМИ
Герцогиня Сассекская Меган станет наставницей в реалити-шоу – СМИ
Сегодня 09.35
Королевский биограф заявила, что принц Гарри слишком быстро женился на Меган, не дав ей возможности познакомиться с обычаями королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
28 января, 2020 17.13
Отец Меган пообещал давать интервью до тех пока, пока дочь не согласится протянуть ему руку  
"Мне жаль королеву". Отец герцогини Сассекской Меган поддержал критику в адрес дочери
27 января, 2020 16.59  
Отец герцогини Сассекской заявил, что дочь и зять перед ним в долгу
МИР, Новости
“Я должен быть вознагражден за то, что пережил“. Отец Меган Маркл считает, что королевская семья Великобритании ему обязана
23 января, 2020 19.38
Орландо Блум озвучит принца Гарри
HBO снимет комедийный мультсериал о британской королевской семье
22 января, 2020 18.10
Герцог и герцогиня Сассекские сейчас находятся в Канаде
МИР, Новости
Принц Гарри и герцогиня Меган намерены подать в суд на папарацци
22 января, 2020 17.10
Количество подтвержденных случаев инфицирования вирусом 2019-nCoV в Китае превысило 300 человек
ПОЛИТИКА, ВОЙНА В УКРАИНЕ, МИР, ОБЩЕСТВО, ПРОИСШЕСТВИЯ
В РФ назначили новое правительство, в Китае увеличивается число жертв нового коронавируса. Главное за день
21 января, 2020 22.48
Королевская семья, чтобы не выглядеть мелочной, оставила принцу Гарри и герцогине Меган герцогские титулы
Принца Гарри и герцогиню Меган могли понизить в титулах
21 января, 2020 12.02
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
Записки бывшего подполковника КГБ: Провокационная деятельность генерала Питовранова в ГДР
Записки бывшего подполковника КГБ: Провокационная деятельность генерала Питовранова в ГДР
Владимир ПОПОВ
Китайский коронавирус: как он появился, чем опасен и есть ли от него лекарство. Главное
Китайский коронавирус: как он появился, чем опасен и есть ли от него лекарство. Главное
Николай ПОДДУБНЫЙ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS