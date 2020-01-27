"Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл считает, что его дочь обидела королеву Великобритании Елизавету II.

Отец Меган пообещал давать интервью до тех пока, пока дочь не согласится протянуть ему руку Фото: sussexroyal / Instagram

Отец герцогини Сассекской Меган Томас Маркл считает оправданной критику в адрес дочери и ее мужа – принца Гарри – из-за решения сложить королевские полномочия. Об этом он сообщил 27 января в эфире передачи Good Morning Britain.

"Выходя замуж за принца Гарри, Меган должна была понимать, что становится частью королевской семьи. Это была жизнь Гарри, и у Меган должна была быть такая же жизнь, – заявил отец герцогини Сассекской в эфире утреннего шоу. – Приняв решение [сложить королевские полномочия], они обидели королеву, они обидели королевских особ".

По словам Маркла, ему стыдно за поступки герцога и герцогини Сассекских. "И мне очень жаль королеву", – подчеркнул он.

Комментируя нападки британской прессы на Меган якобы из-за ее цвета кожи, Маркл подчеркнул, что никогда не замечал проявлений расизма по отношению к дочери. "Я вообще не заметил этого в Англии", – признался он.

Как отмечает издание Independent, в 2016 году, будучи в статусе подруги принца Гарри, Маркл подверглась критике на "первой полосе национальной газеты", а в интернете появилось множество расистских и сексистских высказываний в ее адрес. Это вынудило принца Гарри обратиться к прессе с требованием "прекратить волну преследований по отношению к Меган".

Во время утреннего интервью отец герцогини Сассекской поддержал критику в адрес Меган и Гарри за использование ими частных самолетов. По мнению британцев, герцог и герцогиня Сассекские проявляют двуличие, используя для перелетов частные самолеты и одновременно выступая за экологичность транспорта. "Критика оправдана, нужно отвечать за то, что проповедуешь", – считает Маркл.

По словам отца герцогини Сассекской, он намерен ежемесячно давать интервью в надежде, что "дочь протянет ему руку".

"Давай сядем и разберемся с этим", – обратился он к дочери с телеэкрана. Маркл также пригласил своего зятя – принца Гарри – прилететь к нему, чтобы обсудить все обиды. Причиной разногласий между Меган и ее отцом стали фотографии, которые он передал прессе накануне бракосочетания дочери в 2018 году. После этого королевская семья запретила отцу Меган появляться на церемонии.

"Пока неизвестно, заплатили ли Томасу за интервью GMB, но, как говорят, он получил пятизначную сумму за участие в документальном фильме", – так прокомментировало интервью Маркла издание Daily Mail.

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Томас Маркл раскритиковал дочь в эфире утреннего шоу на британском канале

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Ее мать – бывший социальный работник, афроамериканка Дория Редланд. Отец – бывший голливудский осветитель, ирландец Томас Маркл. В 1987 году родители Меган Маркл развелись.

В прошлом Меган Маркл – американская актриса и модель. Ее можно увидеть в популярном сериале "Форс-мажоры", первая серия которого вышла на экраны в 2011 году. После седьмого сезона Меган покинула сериал, готовясь к свадьбе с принцем.

18 мая 2018 года Маркл вышла замуж за принца Гарри. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность".