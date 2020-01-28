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28 января, 2020
 
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Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф

Биограф королевской семьи Великобритании Салли Беделл Смит считает, что жена принца Гарри Меган отличается от "других королевских жен" тем, что на момент замужества уже имела успешную карьеру.

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Королевский биограф заявила, что принц Гарри слишком быстро женился на Меган, не дав ей возможности познакомиться с обычаями королевской семьи
Королевский биограф заявила, что принц Гарри слишком быстро женился на Меган, не дав ей возможности познакомиться с обычаями королевской семьи
Фото: sussexroyal / Instagram

Герцогиня Сассекская Меган не была готова к выполнению королевских обязанностей, считает биограф монаршей семьи Великобритании Салли Беделл Смит. Об этом писательница сообщила 24 января в интервью изданию Vanity Fair.

"Меган отличается от королевских жен тем, что ей пришлось отказаться от успешной карьеры ради замужества. Кажется, она действительно сожалеет, что ей пришлось бросить карьеру, потому что то, что она должна была делать в королевской семье, не сравнится с тем, к чему она привыкла", – заявила Смит.

По мнению личного биографа королевы Великобритании Елизаветы II одной из причин отказа герцога и герцогини Сассекских от королевских обязанностей является слишком короткий период ухаживаний принца Гарри за Меган Маркл. В пример она приводит отношения принца Уильяма с Кейт Мидлтон.

По словам Смит, старший сын принца Чарльз восемь лет встречался с будущей женой, а за два с половиной года до помолвки начал постепенно знакомить Кейт с обычаями семьи. "У Кейт было время понять, на что похожа жизнь королевской семьи", – сказала Смит. Биограф подчеркнула, что у Меган не было времени осознать это, поскольку принц Гарри "слишком быстро за ней ухаживал".

Рассуждая о том, чем герцог и герцогиня Сассекские могли бы зарабатывать на жизнь, биограф напомнила, что принц Гарри "всего лишь обычный пилот", в то время как Меган "обладает огромным опытом". "Гарри может быть мотивационным оратором", – предположила Смит.

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Ее мать – бывший социальный работник афроамериканка Дория Редланд. Отец – бывший голливудский осветитель ирландец Томас Маркл. В 1987 году родители Меган Маркл развелись.

В прошлом Меган Маркл – американская актриса и модель. Ее можно увидеть в популярном сериале "Форс-мажоры", первая серия которого вышла на экраны в 2011 году. После седьмого сезона Меган покинула сериал, готовясь к свадьбе с принцем.

18 мая 2018 года Маркл вышла замуж за принца Гарри. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Теги: королева Елизавета II, принц Уильям, Кейт Мидлтон, принц Гарри, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган
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