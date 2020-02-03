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03 февраля, 2020
 
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Герцогиня Сассекская Меган станет наставницей в реалити-шоу – СМИ

По сообщению Page Six, за один съемочный день жене британского принца Гарри, герцогине Меган, будут платить $588.

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На шоу герцогиня Меган поделится своим опытом второго брака СМИ
На шоу герцогиня Меган поделится своим опытом второго брака – СМИ
Фото: EPA

38-летняя герцогиня Сассекская Меган (Меган Маркл) станет одной из наставниц в канадском реалити-шоу о повторных замужествах I Do, Redo. Об этом сообщает Page Six.

Она присоединится на шоу к своей лучшей подруге, стилисту Джессике Малруни. Героями шоу станут десять пар, в которых невеста ранее уже была замужем.

Гонорар Маркл за один съемочный день составит $588.

На шоу она поделится с участницами шоу своим опытом второго брака.

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Ее мать – бывший социальный работник афроамериканка Дория Редланд. Отец – бывший голливудский осветитель ирландец Томас Маркл. В 1987 году родители Меган Маркл развелись.

В прошлом Меган Маркл – американская актриса и модель. Она снималась в сериале "Форс-мажоры", первая серия которого вышла на экраны в 2011 году. После седьмого сезона Меган покинула сериал, готовясь к свадьбе с принцем.

18 мая 2018 года Маркл вышла замуж за принца Гарри. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Теги: принц Гарри, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган
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