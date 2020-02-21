"Все хорошо". Гончарук заявил об эпидемиологической безопасности в Новых Санжарах

Все службы, которые были задействованы в эвакуации украинцев и граждан других стран из Китая в Украину, сработали "хорошо", хотя без "сложностей" не обошлось, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: Люди, которые действовали противоправно, били стекла, должны быть привлечены к ответственности Фото: kmu.gov.ua

Сейчас в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области заканчиваются последние организационные мероприятия по размещению украинцев и граждан других стран, которые были эвакуированы в Украину из китайского города Ухань 20 февраля.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на брифинге в поселке Новые Санжары Полтавской области, который транслировался на его странице в Facebook.

"Все хорошо. Люди эвакуированы из Китая, У нас нет никаких сомнений относительно безопасности санитарно-эпидемиологической на территории. С самого начала эта операция, это мероприятие были нормальными и правильно спланированными, мы рассматривали много локаций. В конце концов остановились на трех основных и их готовили", – сказал он.

Гончарук заявил, что "все службы", которые были задействованы в эвакуации, "сработали хорошо".

"К сожалению, не обошлось без сложностей, без манипуляций. Люди, которые действовали противоправно, били стекла, должны быть привлечены к ответственности. Мы проследим за тем, чтобы в данном случае каждым действиям была дана правильная, необходимая квалификация", – добавил он.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли.

По приезду эвакуированных в нескольких автобусах протестующие разбили окна. Пассажиры прятали лица.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта самолета 20 февраля сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Эвакуированных из Китая людей везли автобусами из харьковского аэропорта. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Последняя решила остаться с эвакуированными в обсервации, чтобы успокоить общественность.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.