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Скалецкая не покидала территорию медцентра в Новых Санжарах – Минздрав

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая общается с эвакуированными из Китая гражданами Украины и других стран, которые находятся в обсервации в Полтавской области, сообщил ее заместитель Дмитрий Коваль.

Скалецкая 20 февраля заявила о намерении провести 14 дней в обсервации вместе с другими эвакуированными
Скалецкая 20 февраля заявила о намерении провести 14 дней в обсервации вместе с другими эвакуированными
Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не покидала территорию медцентра "Новые Санжары" в Полтавской области, где в обсервации находятся эвакуированные из Китая граждане Украины и других стран. Об этом на брифинге 21 февраля сказал замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Госпожа Скалецкая не покидала место обсервации. Она находится в этом же санатории, находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет, но свободно и долго общается с нашими гражданами. Она находится в "Новых Санжарах", – сказал Коваль.

Он сказал, что на работу министерства это не повлияет. 

"У нас слаженная команда, и современные средства связи позволяют министру исполнять обязанности даже дистанционно", – сказал заместитель Скалецкой.

21 февраля директор "Новых Санжар" Александр Блинов сказал, что глава Минздрава временно покинула территорию медцентра "Новые Санжары". Скалецкая после этого сообщила, что заселилась в санаторий и пробудет там 14 дней.

20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира, которых эвакуировали в связи со вспышкой в Китае коронавируса SARS-CoV-2 и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут в обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Скалецкая заявила, что проведет вместе с эвакуированным на карантине две недели, чтобы "успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны"

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Во время прибытия колонны автобусов местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

Полиция в Новых Санжарах после инцидента задержала 24 человека. 23 из них 21 февраля отпустили.

Теги: эвакуация, Минздрав, Зоряна Скалецкая, коронавирус SARS-CoV-2, Дмитрий Коваль, Новые Санжары
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