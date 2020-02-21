Скалецкая покинула Новые Санжары, где находилась на карантине вместе с эвакуированными из Уханя

По словам директора медцентра "Новые Санжары", министр здравоохранения Зоряна Скалецкая планирует вернуться на карантин к эвакуированным, но когда именно – неизвестно.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая временно покинула территорию медцентра "Новые Санжары" в Полтавской области, куда поместили эвакуированных из Уханя граждан. Об этом журналистам рассказал директор медицинского центра "Новые Санжары" Александр Блинов, видео опубликовано на YouTube-канале "НАШ".

"Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до двух ночи. Она контактировала с теми работниками, которые работают непосредственно в боксе", – отметил он.

Блинов добавил, что Скалецкая также изъявила желание пойти к эвакуированным и с ними пообщаться.

Он также отметил, что министр планирует вернуться и пройти полный этап обсервации, но на вопрос о том, когда Скалецкая приедет, ответил, что "это надо спросить у нее".

По словам Блинова, для проживания министру предоставят отдельный домик.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников остается под стражей.

20 февраля Скалецкая заявила, что проведет вместе с эвакуированным на карантине две недели, чтобы "успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны".