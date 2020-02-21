Замглавы Минздрава об условиях проживания эвакуированных из Уханя: Не пятизвездочный отель

Заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль рассказал об условиях пребывания в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранных граждан. Он отметил, что люди питаются из одноразовой посуды, а сточные воды проходят обработку, как в инфекционных больницах.

Эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранных граждан в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" поселили в комнатах по два человека. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он рассказал, что еда для эвакуированных готовится не в санатории, а завозится – по принципу кейтеринга.

Пищу люди принимают из одноразовой посуды, которая после этого собирается и утилизируется.

Коваль подтвердил, что канализационная система, как и водоснабжение, отдельные. Обработка сточных вод происходит так же, как и в инфекционных больницах во время усиленного режима.

"Люди находятся не в пятизвездочном отеле", – подчеркнул он.

Замглавы Минздрава добавил, что ведомство ведет переговоры о привлечении психологов для оказания психологической помощи эвакуированным. По его словам, здоровым людям морально тяжело находиться две недели в условиях полной изоляции.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная.