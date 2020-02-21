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В ходе инцидента в Новых Санжарах двое правоохранителей получили черепно-мозговые травмы – Нацполиция

Вечером 20 февраля жители Новых Санжар Полтавской области протестовали против поселения эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранных граждан в местном санатории. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения, в результате чего пострадали девять правоохранителей. В Нацполиции сообщили о состоянии пострадавших.

Вечером 20 февраля в Новых Санжарах произошли столкновения
Вечером 20 февраля в Новых Санжарах произошли столкновения
Фото: pl.npu.gov.ua

Двое из девяти пострадавших в результате столкновений с местными жителями в Новых Санжарах Полтавской области правоохранителей получили черепно-мозговые травмы. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

"Один из девяти пострадавших находится на стационарном лечении. У него разбита голова, врачи наложили шесть швов, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Другому полицейскому, у которого диагностировали сотрясение мозга и наложили швы на разбитую бровь, оказали помощь без госпитализации", – отметил спикер ведомства.

Еще четыре человека находятся на дневном стационаре с ушибами различной степени тяжести, трем правоохранителям оказали помощь без госпитализации.

Тракало добавил, что сейчас полицейские устанавливают личности людей, которые бросали камни в правоохранителей.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с 73 гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции.

В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны.

Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников остается под стражей.

Теги: протесты, полиция, лечение, пострадавшие, Ярослав Тракало, врачи, Нацполиция, столкновение, Новые Санжары
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