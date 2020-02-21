В Новых Санжарах была спланированная кампания. Для кипиша достаточно 20–30 человек. Так в 2014-м действовали россияне в Крыму и на Донбассе

Украинский блогер.
Собственно, уже почти нет сомнений, что это спланированная кампания. Чтобы еще больше разделить страну, чтобы отвлечь внимание, чтобы деморализовать и без того деморализованных людей.
Схема проста:
Вот так все просто в принципе делается. Бюджет операции не очень большой, для кипиша достаточно и 20–30 своих людей, а массовка набежит.
Так, собственно, действовали россияне в 2014-м в Крыму и на Донбассе. Стиль очень узнаваемый.
Жаль, что вся страна на это ведется. Но на такое невозможно не вестись, все четко и красиво сделано. Сыграли на необразованности людей и на примитивных инстинктах. Беспроигрышная партия.
Нас снова вы…бали, поздравляю.
Источник: Антон Ходза / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора