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Антон Ходза
Антон Ходза

Украинский блогер.


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В Новых Санжарах была спланированная кампания. Для кипиша достаточно 20–30 человек. Так в 2014-м действовали россияне в Крыму и на Донбассе

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Собственно, уже почти нет сомнений, что это спланированная кампания. Чтобы еще больше разделить страну, чтобы отвлечь внимание, чтобы деморализовать и без того деморализованных людей.

Схема проста:

  • нагнетаем истерию;
  • заряжаем провокаторов, которые "поднимают общество" – местные или импортные ментовские активисты из многочисленных общественных организаций, фондов, клубов или союзов;
  • устраиваем кипиш, шины, крики, бросания под машины;
  • подпитываем это в соцсетях ботофермой с ужасными историями и комментариями;
  • одновременно "спасаем": сгоняем кучу космонавтов, множество бобиков и броневиков – все серьезно, но ситуация под контролем;
  • кульминация – в нужный момент титуханы забрасывают камнями автобусы;
  • все это еще больше разгоняем ботвой: украинцы говно, украинцы звери, народ – скотина, я не хочу жить в такой стране;
  • дальше по ситуации. Можно героически задержать провокаторов, а можно просто это отпустить, типа гнев народный, что тут сделаешь.

Вот так все просто в принципе делается. Бюджет операции не очень большой, для кипиша достаточно и 20–30 своих людей, а массовка набежит.

Так, собственно, действовали россияне в 2014-м в Крыму и на Донбассе. Стиль очень узнаваемый.

Жаль, что вся страна на это ведется. Но на такое невозможно не вестись, все четко и красиво сделано. Сыграли на необразованности людей и на примитивных инстинктах. Беспроигрышная партия.

Нас снова вы…бали, поздравляю.

Источник: Антон Ходза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Антон Ходза, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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