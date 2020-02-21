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Полиция в Новых Санжарах задержала 24 человека

После столкновений с правоохранителями из-за попытки не допустить размещения в местном санатории эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса украинцев и иностранных граждан в Новых Санжарах Полтавской области были задержаны 24 человека, заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Эвакуированные из Китая приехали в санаторий вечером 20 февраля
Эвакуированные из Китая приехали в санаторий вечером 20 февраля
Фото: ЕРА

В ходе столкновений с полицией в Новых Санжарах Полтавской области были задержаны 24 участника акции. Об этом вечером 20 февраля сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в ходе брифинга с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, 17 человек были задержаны утром, еще семь – вечером.

Во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

По данным полиции, в результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский.

Также полиция открыла дело по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Ранее протесты также были во Львовской и Тернопольской областях.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

Теги: Украина, Китай, протесты, столкновения, беспорядки, правоохранители, Игорь Клименко, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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