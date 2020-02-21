"Чтоб вы сдохли". Мать эвакуированной из Китая украинки рассказала об угрозах дочери

Мать прибывшей из Уханя украинки Виктории высказала опасения из-за паники вокруг эвакуации.

Мать эвакуированной из китайского Уханя украинки Виктории Светлана из Кривого Рога (фамилии не называются) рассказала "BBC Україна", что ее дочери присылали угрозы после сообщений об эвакуации.

"Ей писали: "Чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда", – сказала Светлана.

Когда самолет был в Борисполе, Виктория позвонила матери и рассказала, что во время перелета ситуация была спокойной, пассажиров кормили, а командир экипажа шутил.

В то же время мать украинки прибывшей высказала опасения из-за паники вокруг эвакуации.

"Люди просто нелюди, ну как так можно? Они так говорят, потому что это не касается их детей. Перед посадкой на борт их сто раз проверили. Если бы были какие-то симптомы, их бы не пустили на борт. Я боюсь, что их могут не пустить, переживаю. Сколько у нас людей с открытой формой туберкулеза? Сколько у нас людей болеют и умирают от гриппа больные? У меня не то что злость, это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их увезли. Разве это люди?", – сказала Светлана.

В Госпогранслужбе сообщили, что 20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут на обсервации 14 дней. Вместе с прибывшими две недели будет находиться министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она объяснила такой шаг желанием успокоить общественность.

В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. По приезду эвакуированных в нескольких автобусах протестующие разбили окна.

В полиции сообщили, что во время стычек в Новых Санжарах пострадало 10 человек. Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.