Человек, который бросал камни в автобусы с эвакуированными, задержан – Аваков

Во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами в поселок Новые Санжары Полтавской области некоторые протестующие начали забрасывать их и полицейских камнями, сообщали в Национальной полиции. В результате атаки как минимум в двух автобусах были разбиты окна, но как рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, физически никто из пассажиров и водителей не пострадал.

Человек, который бросал камни в автобусы с эвакуированными украинцами и гражданами других стран, задержан.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал на брифинге в поселке Новые Санжары Полтавской области, где разместили эвакуированных. Брифинг транслировался на странице премьер-министра Алексея Гончарука в Facebook.

"Да, нашли и задержали", – сказал Аваков, отвечая на вопросы журналистов. Министр не сообщил других деталей о задержанном.

Он добавил, что в результате атаки никто из пассажиров автобусов, а также их водителей не пострадал физически, но получили стресс.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли.

По приезду эвакуированных в нескольких автобусах протестующие разбили окна. Пассажиры прятали лица. Полиция открыла два головных производства, за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта самолета 20 февраля сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля), в том числе дети от двух лет.

Эвакуированных из Китая людей везли автобусами из харьковского аэропорта. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Последняя решила остаться с эвакуированными в обсервации, чтобы успокоить общественность.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.