"Средневековая Европа". Зеленский прокомментировал стычки в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Уханя

Президент Украины Владимир Зеленский в связи со столкновениями в поселке Новые Санжары, куда привезли эвакуированных из Китая граждан, призвал украинцев не забывать, что "мы все люди".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что эвакуированные из китайского города Ухань, которые сейчас находятся на карантине в поселке Новые Санжары, в ближайшие недели вернутся домой. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве 21 февраля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу поприветствовать как президент всех украинцев, которые вернулись на родину вчера из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшие недели они будут дома рядом со своими родными и близкими. Мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Вчера в отдельных эпизодах казалось, что мы Европа эпохи средневековья. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... Не хочу подбирать неправильное слово", – отметил президент.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная.