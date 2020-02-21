У находящихся на обсервации в Новых Санжарах признаков заболеваний нет, они здоровы – Минздрав Украины

Люди, которые пребывают в медцентре "Новые Санжары" в Полтавской области, не несут опасности для окружающих, подчеркнул замминистра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль.

У эвакуированных из Китая украинцев и граждан других стран, находящихся на обсервации в медцентре "Новые Санжары" в Полтавской области, нет признаков заболеваний. Об этом на брифинге 21 февраля сказал замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Наши граждане попали в Украину. Все они здоровы, они прошли обследование уже внутри обсервационного учреждения. И каких-либо признаков опасности или заболевания ни у одного человека нет – ни у граждан Украины, ни у граждан других стран", – сказал он.

По словам Коваля, людям обеспечено трехразовое питание.

"Едят люди из одноразовой посуды, она в соответствии с санитарными нормами обрабатывается перед утилизацией. У учреждения отдельное водоснабжение, отдельная система канализации, сточные воды также обрабатываюся в соответствии с санитарными нормами... Поэтому никакой опасности для окружающих эти люди не несут. В данное время с медицинской стороны все хорошо", – подчеркнул он.

20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира, которых эвакуировали в связи со вспышкой в Китае коронавируса SARS-CoV-2 и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут на обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что проведет вместе с эвакуированными на карантине две недели, чтобы "успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны". 21 февраля она заселилась в санаторий.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Во время прибытия колонны автобусов местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

Полиция в Новых Санжарах после инцидента задержала 24 человека. 23 из них 21 февраля отпустили.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.