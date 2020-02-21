Замглавы Минздрава о ситуации в Новых Санжарах: Я, честно говоря, не понимаю, как нужно было коммуницировать с людьми

В Новых Санжарах Полтавской области за сутки знали о приезде группы эвакуированной из китайского Уханя группе украинцев и иностранных граждан. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Коваль: За сутки до приезда власти уже знали о приезде группы из Китая Фото: uacrisis.org

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в ходе своего выступления в Верховной Раде подчеркнул, что Минздрав ежедневно проводил брифинги с целью уведомить население о ситуации с коронавирусом в Украине. Так он ответил на вопросы нардепов об отсутствии коммуникации с людьми в преддверии эвакуации группы людей из китайского Уханя, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Коваль подчеркнул, что инспекция медицинского заведения, в котором собирались размещать эвакуированных, была проведена заранее, а за сутки до приезда власти уже знали о приезде группы из Китая.

"Я, честно говоря, не понимаю, как нужно было коммуницировать с теми людьми, которые находятся в том или ином населенном пункте, и каким образом это должно было произойти", – отметил чиновник.

Он добавил, что вся информация об эвакуации и размещении людей в обсервации была доступна на сайте Минздрава.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти не могли разглашать маршрут, по которому должны были ехать эвакуированные граждане, ради безопасности последних. Он подчеркнул, что решения принимались тайно на заседании оперативного штаба. Премьер считает, что прозрачность в этом вопросе могла подорвать возможность обеспечения безопасности эвакуированных людей.

Гончарук рассказал, что с самого начала было определено около 10 объектов возможного размещения людей, на момент их вылета из Китая таких было три. Финальное решение было принято за день до прилета.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения.

Во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Полиция в Новых Санжарах после инцидента задержала 24 человека.