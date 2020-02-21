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Украинская "Википедия" написала, что Новые Санжары находятся в провинции Бухань. Затем описание исправили

20 февраля некоторые жители Новых Санжар Полтавской области недружелюбно встретили автобусы с эвакуированными из Китая. Анонимный автор "Википедии" изменил справку о поселке, указав, что он находится в провинции Бухань.

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Эвакуированных разместили в санатории Нацгвардии
Эвакуированных разместили в санатории Нацгвардии
Фото: mvs.gov.ua

Несколько часов в украинской "Википедии" было размещено шутливое сообщение об административной принадлежности поселка Новые Санжары, куда 20 февраля привезли людей, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает НВ.

В описании говорилось, что Новые Санжары расположены в провинции Бухань, а население поселка составляет "8179 алкашей".

Скриншот: nv.ua
Скриншот: nv.ua

Около полудня 21 февраля статью исправили, вернув оригинальный вариант.

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с украинскими и иностранными гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Жители поселка протестовали против поселения эвакуированных в местном санатории, они начали забрасывать автобусы и полицейских камнями.

"Протесты резко осудили как украинская власть, так и пользователи соцсетей. А самые активные из них воспользовались тем, что кто угодно может редактировать "Википедию", и изменили описание для поселка", – констатирует НВ.

Теги: протесты, Википедия, эвакуация, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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