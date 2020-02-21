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Сергей Гармаш
Сергей Гармаш

Главный редактор интернет-издания "ОстроВ".


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События в Санжарах – легкая модель того, что может быть на Донбассе в случае его реинтеграции на условиях нынешней редакции Минских соглашений

События в Санжарах – это, на мой взгляд, модель (крайне легкая) того, что может быть на Донбассе в случае его реинтеграции на условиях нынешней редакции Минских соглашений и в том турботемпе, о котором говорит власть.

Без международного посредника, адаптирующего оккупированные регионы к возвращению в Украину (прежде всего психологически и экономически), нас ждет внутренний конфликт, вызванный нерациональными страхами и провокациями врага. Усиленный многократно наличием большого количества оружия и российской пропаганды.

Людей к выборам и возвращению украинских флагов нужно готовить! И не телемостами с сепаратистами (это может вызвать обратный эффект на свободной территории Украины), а демонстрацией решительности, прогнозируемостью действий и принципиальностью. Чтобы откровенные враги ушли, а колеблющееся болото смирилось и успокоилось. Игра "и вашим, и нашим" приведет к Санжарам.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Донбасс, провокации, Сергей Гармаш, реинтеграция, Новые Санжары
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