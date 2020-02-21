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"Украина инфицирована страхом", "Майдан: шесть лет без правды". 21 февраля в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 21 февраля – экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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"Свобода слова Савика Шустера" выходит по пятницам начиная с 6 сентября 2019 года
"Свобода слова Савика Шустера" выходит по пятницам начиная с 6 сентября 2019 года
Фото: Шустер LIVE / Facebook

Как встречают украинцев, эвакуированных из Китая, и что мы знаем о событиях Майдана шесть лет спустя. О главных темах, которыми дышит страна, пойдет речь в программе "Свобода слова Савика Шустера" 21 февраля, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

Начало ток-шоу в 21.00. Оно транслируется на телеканале "Украина", а также в YouTube @shusteronline.

Темы программы: "Украина инфицирована страхом" и "Майдан: шесть лет без правды".

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

  • Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004–2013);

  • Елена Лукаш, министр юстиции Украины (2013–2014);

  • Сергей Горбатюк, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (2014–2019);

  • Александр Горошинский, адвокат сотрудников спецподразделения МВД "Беркут";

  • Алексей Мочанов, волонтер;

  • Елена Камангар, мать Ивана Теплюка, солдата срочной службы внутренних войск Украины;

  • Екатерина Кувита, координатор "Автомайдан-Киев";

  • Михаил Добровольский, командир первой роты оперативного полка "Беркут";

  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

  • Владимир Вятрович, народный депутат ("Европейская солидарность").

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.

Теги: Майдан, эвакуация, Революция достоинства, коронавирус SARS-CoV-2, Свобода слова Савика Шустера
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