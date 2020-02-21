"Украина инфицирована страхом", "Майдан: шесть лет без правды". 21 февраля в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Как встречают украинцев, эвакуированных из Китая, и что мы знаем о событиях Майдана шесть лет спустя. О главных темах, которыми дышит страна, пойдет речь в программе "Свобода слова Савика Шустера" 21 февраля, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.
Начало ток-шоу в 21.00. Оно транслируется на телеканале "Украина", а также в YouTube @shusteronline.
Темы программы: "Украина инфицирована страхом" и "Майдан: шесть лет без правды".
Гости студии:
Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004–2013);
Елена Лукаш, министр юстиции Украины (2013–2014);
Сергей Горбатюк, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (2014–2019);
Александр Горошинский, адвокат сотрудников спецподразделения МВД "Беркут";
Алексей Мочанов, волонтер;
Елена Камангар, мать Ивана Теплюка, солдата срочной службы внутренних войск Украины;
Екатерина Кувита, координатор "Автомайдан-Киев";
Михаил Добровольский, командир первой роты оперативного полка "Беркут";
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Владимир Вятрович, народный депутат ("Европейская солидарность").
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.