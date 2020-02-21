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Аваков рассказал, что санаторий с эвакуированными из Уханя украинцами окружат двойным кольцом охраны

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказал мнение, что столкновения возле медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", где находятся эвакуированные из Китая из-за эпидемии коронавируса украинцы и иностранные граждане, не возобновятся.

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20 февраля произошли столкновения полиции с местными жителями
20 февраля произошли столкновения полиции с местными жителями
Фото: kolo.news

Во время пребывания эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранных граждан в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области здание будет окружено двойным кольцом охраны. Об этом вечером 20 февраля в ходе общения с журналистами заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает "РБК-Украина".

Он высказал мнение, что после того, как автобусы с людьми заехали на территорию медучреждения, стычек больше не будет. 

"Я не ожидаю больше никаких столкновений. Я думаю, что мы здесь спокойно проведем всю ситуацию, связанную с карантином... Здесь будет стоять двойное кольцо охраны. Медики сделают свою работу, мы сделаем свою работу. А город пусть возвращается к привычной жизни", – отметил Аваков.

Глава МВД высказал уверенность, что среди эвакуированных нет заболевших.

"Я думаю, что среди этих людей вообще нет заболевших. Через 14 дней они поедут домой, а как им жить дальше после того, что они здесь увидели? Мне трудно. Я думаю, как трудно им", – добавил Аваков.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная.

Теги: МВД, Арсен Аваков, столкновения, правоохранители, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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