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"Подумаю, хочу ли жить в Украине". Скалецкая рассказала о реакции экипажа самолета на протесты в Новых Санжарах

По словам министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, протесты в поселке Новые Санжары Полтавской области повергли в шок экипаж самолета, на борту которого украинцы и граждане других стран были эвакуированы из китайского города Ухань в Украину.

Скалецкая находится вместе с эвакуированными в санатории "Новые Санжары"
Скалецкая находится вместе с эвакуированными в санатории "Новые Санжары"
Фото: Zoryana Skaletska / Facebook

Реакция населения поселка Новые Санжары Полтавской области на размещение на территории населенного пункта эвакуированных из Китая граждан заставила задуматься о смене гражданства некоторых членов экипажа украинского самолета, на котором украинцы и иностранцы возвращались из эпицентра вспышки коронавируса. 

Об этом министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 21 февраля. Она принимала участие в ток-шоу по видеосвязи, находясь в санатории вместе с эвакуированными. 

"Я сегодня провела полдня с бригадой экипажа, мы решали вопросы, связанные с их размещением... В том числе обсуждали вопрос их шока, связанного с "приемом" – назовем это так – украинских граждан. Один из тезисов, которые прозвучали: "После завершения эвакуации я очень хорошо подумаю, хочу ли дальше жить в Украине", – сказала министр. 

Скалецкая выразила надежду на то, что "страсти утихнут" и такой опыт станет поводом для ее сегодняшних собеседников оценить "жизненную позицию, но не менять страну и гражданство". 

"Кроме тяжелого перелета, тяжелой дороги, этот прием был просто ошеломляющим для них", – добавила она. 

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев, в том числе дети от двух лет. 

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: протесты, эвакуация, карантин, санаторий, Зоряна Скалецкая, коронавирус, Свобода слова Савика Шустера, Новые Санжары
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