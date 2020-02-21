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Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

На телеканале "Украина", а также на YouTube-канале Shuster online в 21.00 началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В эфире обсуждают встречу эвакуированных из Китая, а также шестую годовщину расстрелов на Майдане. Гости студии – экс-презитент Грузии Михаил Саакашвили, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (включение), экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, волонтер Алексей Мочанов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович и другие.

 
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Теги: Савик Шустер, Свобода слова Савика Шустера
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