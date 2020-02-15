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"Не надо открывать окна". Замглавы Офиса президента Ковалив прокомментировала платежки за тепло

Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что в жилые дома нужно ставить счетчики тепла, чтобы потребитель понимал, за что платит.

Ковалив призвала ставить счетчики
Ковалив призвала ставить счетчики
Скриншот: Shuster online / YouTube

14 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что украинцы платят за высокую температуру в квартирах.

"Вот мы здесь, когда очень долго обсуждаем тарифы, себестоимость, я полностью поддерживаю мэра Николаева, который говорит: "Мы установили индивидуальные тепловые пункты". Стало тепло, в декабре температура плюс пять – значит, не надо открывать окна. У нас не может быть в квартирах по 27, по 30 градусов – и за это все мы платим. Нужно ставить счетчики, чтобы каждый из нас понимал, за что он конкретно платит", – сказала Ковалив.

24 декабря 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты. 

В Кабмине Украины 29 января 2020 года сообщали, что 143 предприятия в 21 области и городе Киеве снизили цифры в декабрьских платежках за тепло. Гончарук заявлял, что снижение – "не одноразовая акция".

14 февраля Гончарук сказал, что сумма в платежках за тепло и за газ в январе выросла, но в феврале уменьшится.

Теги: Савик Шустер, газ, отопление, тарифы, Юлия Ковалив, квартира
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