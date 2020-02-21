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Шестеро участников беспорядков в Новых Санжарах получат подозрения – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал "безумными людьми" участников беспорядков в Новых Санжарах. По его словам, для шести из них будут просить ареста.

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Подозрение объявят в том числе тем, кто бросал камни
Подозрение объявят в том числе тем, кто бросал камни
Фото: npu.gov.ua

В ближайшее время подозрение будет объявлено шестерым участникам конфликта в Новых Санжарах Полтавской области, связанного с эвакуированными их китайского Уханя гражданами.

Об этом 21 февраля в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"24 человека сходу задержали. Задержали, потом отпустили, кроме одного (потому что достаточные основания появятся чуть-чуть позже, когда будет документальное подтверждение), того, кто разогнал "Ниву", будучи пьяным вдрабадан, и направил эту "Ниву" на строй нацгвардейцев. Он по 208-й статье задержан. Еще шестеро в ближайшие сутки получат от нас подозрения с предложением суду прямого ареста", – сказал он.

По словам министра, речь идет о гражданах, которые бросали тротуарную плитку в полицейских и камни в автобус с эвакуированными, "кто активно дрался с полицейскими и препятствовал их нормальной работе", а также кто кричал: "Мы вас всех сожжем".

"И еще там были крики, когда кричали в адрес иностранцев. И еще были призывы, и часть из них были пьяные призывы, а часть – трезвые. Если мы это простим себе, если мы их всех отпустим на свободу и просто извинимся – у нас никогда не будет порядка", – заявил Аваков.

Вечером 20 февраля в Новые Санжары приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев, в том числе дети от двух лет. 

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек.

Сейчас ситуация спокойная. Насилие в поселке осудила ООН.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае (в частности, в Ухане) от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Арсен Аваков, протесты, арест, правоохранители, иностранцы, конфликт, полицейский, подозрение, автомобиль, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус, Свобода слова Савика Шустера, Новые Санжары
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