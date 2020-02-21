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"Сейчас не время страха". ООН осудила нападение на эвакуированных в Новых Санжарах

Украинцы и граждане других стран, которые накануне были эвакуированы из китайского города Ухань и сейчас размещены в поселке Новые Санжары Полтавской области, прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения, подчеркнуло представительство ООН в Украине.

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Эвакуированные украинцы и иностранцы находятся на карантине в санатории "Новые Санжары"
Эвакуированные украинцы и иностранцы находятся на карантине в санатории "Новые Санжары"
Фото: МВС України / Facebook

Организация Объединенных Наций осуждает насилие в отношении эвакуированных из китайского города Ухань, которое произошло в поселке Новые Санжары Полтавской области. Об этом говорится в заявлении представительства ООН в Украине, опубликованном в Facebook 21 февраля. 

"Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь место в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения к достоинству и безопасного возвращения в Украину. ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности всех, кого коснулась эта ситуация", – сказано в заявлении.

В ООН добавили, что поддерживают меры украинского правительства по усилению готовности и реагированию на вспышку коронавируса. 

"В прошлом в ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а вовсе не помогали реагировать на угрозу. Поэтому сейчас – время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы", – подчеркнули в организации. 

https://www.facebook.com/UnitedNationsUkraine/posts/2979553568735484

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, открыто пять уголовных производств. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: ООН, эвакуация, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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