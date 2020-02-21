В Новых Санжарах после доставки эвакуированных из Китая в школу не пришла почти половина учеников

По словам директора школы в Новых Санжарах Николая Решетило, родители не пустили своих детей на учебу. В поселок на карантин привезли граждан, эвакуированных из китайского Уханя.

В поселке Новые Санжары Полтавской области, куда привезли эвакуированных из китайского Уханя граждан, 21 февраля в школу не пришло около 400 учеников из 900. Об этом сообщил директор школы Николай Решетило, информирует "Общественное".

По словам директора, детей не отпустили в школу родители "из-за ситуации в поселке".

Телеканал отмечает, что сейчас в Новых Санжарах все спокойно: "дороги разблокированы, протестующих нет".

20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира, которых эвакуировали в связи со вспышкой в Китае коронавируса SARS-CoV-2 и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары, где они пробудут в обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Во время прибытия колонны автобусов местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

Полиция в Новых Санжарах после инцидента задержала 24 человека. 23 из них 21 февраля отпустили.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что проведет вместе с эвакуированным на карантине две недели, чтобы "успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны".