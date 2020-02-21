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Жители Новых Санжар заявили, что не знали, заражены ли эвакуированные из Уханя. Видео

Жители поселка Новые Санжары, куда привезли эвакуированных из Уханя, пожаловались на нехватку информации от властей. Об этом они рассказали в комментарии телеканалу "1+1". В частности, один из местных жителей отметил, что он не против эвакуированных, но он не понимает, почему их не разместили в Киеве, куда изначально прибыл самолет. Другая жительница выразила недовольство тем, что вместе с украинцами прибыли и иностранные граждане.

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Жители Новых Санжар объяснили свою реакцию на прибытие эвакуированных
Жители Новых Санжар объяснили свою реакцию на прибытие эвакуированных
Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников остается под стражей.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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