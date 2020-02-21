"Я дома, и мне стыдно". Что в соцсетях пишут эвакуированные из Уханя украинцы

После столкновений в Новых Санжарах Полтавской области некоторые эвакуированные из Китая украинцы выложили в Instagram фотографии разбитых в автобусах окон с подписями: "Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло" и "Спасибо за гостеприимство".

Эвакуированные из Уханя: Бросали камни не мы, а стыдно было нам! Фото: EPA

Украинцы, которые 20 февраля были эвакуированы из Китая в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции в городе Ухань, благодарят авикомпанию SkyUp и медперсонал за помощь в возвращении на родину, но критикуют действия протестующих в Новых Санжарах Полтавской области. "ГОРДОН" собрал их реакцию в соцсетях.

Судя по профилям в Instagram, многие украинцы работали в Китае танцорами или моделями.

После столкновений в Новых Санжарах некоторые вернувшиеся выложили в Instagram Stories фотографии разбитых в автобусах окон с подписями: "Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", "Спасибо за гостеприимство", "Все по новостям видели, как нас встретили".

Скриншот: o_nowik / Instagram

"Спасибо огромное тем людям, которые согласились приехать за нами (авиакомпания SkyUp, медперсонал) и подвергли себя опасности, спасибо водителям, спасибо огромное тем, кто охранял нас и продолжает это делать на протяжении всего этого времени. Я надеюсь, что люди, которые брали в свои руки камни, удовлетворили свои потребности и будут спать спокойно", – написала в Instagram Stories Ольга Новик.

Анастасия Коломиец отметила в соцсети, что не ожидала такого приема на родине.

"Сказать, что я в шоке – ничего не сказать. Спасибо за гостеприимность", – написала она в Instagram Stories. В другом посте Коломиец опубликовала фото разбитого окна в автобусе и подписала снимок: "Ку-ку, вот так нас встречают. Как сказал один из ребят, смс-послание от людей. Я не думала, что наша страна настолько гнилая. Нам очень страшно".

"Ребята, вы представить не можете, что мы слышали. Хотели, чтобы мы сдохли, посылали нас, тыкали средние пальцы, молодые парни бросались нам под колеса и бросали в нас камни, женщины бились в истерике. Это было ужасно. Что хочу сказать. В Китае настолько все цивилизованно. Спасибо им [китайцам] за все, что они для нас сделали. Мы к вам вернемся. Обидно, что чужая страна относится к нам с такой любовью, будто мы родные люди", – написала Коломиец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Устала Публикация от Anastasia (@__harmful__n__) 19 Фев 2020 в 7:55 PST

Позже девушка рассказала, что получила много сообщений с поддержкой и поблагодарила всех за теплые слова. "Как много добрых людей оказалось в Украине", – говорится в одной из Instagram Stories Коломиец.

Вячеслав Демков выложил в Instagram Stories фотографию эвакуированного ребенка с подписью: "Стыдно перед маленькими детьми за действия этих "людей".

"Ура, я дома". Так бы я подписала этот пост еще неделю назад, но нет! Заголовок будет другой: "Я дома, и мне стыдно". Просто хочется сказать, что оградить от окружения нужно не нас, а людей, которые вчера обкидывали автобусы камнями, брызгали слезоточивыми спреями, палили шины, дрались с полицейскими, бросались на автобусы с криками: "Сдохните твари, мы вас спалим", перекрывали дороги и т.д. Люди, которые действительно боятся вируса, не вышли бы на улицу и не стояли бы рядом с автобусами. Они бы сидели дома", – написала Алена Ермак в Instagram.

Она отметила, что эвакуированные были на карантине в Китае, затем прошли проверку в аэропорту – ни у кого симптомов болезни не было.

"А люди боятся вируса, который еще могли привезти в январе, когда на праздники люди приезжали и уезжали... Но боятся 50 человек, которые проходят все проверки... Хочу поблагодарить людей, которые нас поддерживают и переживают за нас! Вас много, и это радует! Спасибо вам огромное за вашу поддержку, понимание и сочувствие. И отдельная огромная благодарность Нацгвардии, которая работала сплоченно и охраняла нас всю дорогу и будет продолжать это делать на протяжении всего карантина. Также спасибо экипажу, водителям, пожарным и медперсоналу", – говорится в посте Ермак.

Михаил Ефимов написал в Instagram Stories, что люди, которые боятся заразиться коронавирусом, в первую очередь должны заботиться о гигиене.

"Обращаюсь ко всем украинцам, которые очень боятся нового штамма гриппа. Пожалуйста, если действительно такой страшный этот грипп – обратите внимание на личную гигиену. Вспомните, когда в последний раз вы мыли дома полы или вытирали пыль? Как часто вы моете руки? С нами есть представители и других стран. Бросали камни не мы, а стыдно было нам!" – отметил Ефимов.

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с украинскими и иностранными гражданами, эвакуированными из Уханя. Самолет авиакомпании SkyUp привез в Украину 45 украинцев и 27 иностранцев, всех их поселили в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" для прохождения 14-дневного карантина. В Минздраве заявили, что у находящихся на обсервации признаков заболеваний нет.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие забрасывали автобусы с эвакуированными и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. Сегодня полиция отпустила 23 из них, один остается под стражей.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.