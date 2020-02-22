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Круизный лайнер Diamond Princess планируют снова отправить в рейс в апреле

Лайнер Diamond Princess, на котором были зараженные коронавирусом SARS-CoV-2 пассажиры, продезинфицируют.

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После обнаружения коронавируса лайнер был заблокирован
После обнаружения коронавируса лайнер был заблокирован
Фото: EPA

Круизный лайнер Diamond Princess, на котором были пассажиры, зараженные коронавирусом SARS-CoV-2, планируют снова отправить в рейс в апреле. Об этом пишет Business Insider.

Когда с лайнера сойдут все пассажиры, которые были на карантине, корабль продезинфицируют. 

Директор по коммуникациям Carnival Corporation Роджер Фриззелл сказал, что круизные лайнеры компании обрабатывают согласно специальному санитарному протоколу, который предусматривает использование дезинфицирующего средства,"быстро убивающего коронавирус за 30 секунд на твердых поверхностях".

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы (Япония), было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, в Госдепе заявили, что у 14 из них обнаружили коронавирус.

19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Планируется, что до выходных все незараженные пассажиры покинут судно. Те, кто делил каюту с инфицированным пассажиром, будут оставаться на борту еще две недели (14 дней считаются с момента, как зараженные пассажиры были изолированы).

По состоянию на 19 февраля у 621 пассажира и членов экипажа Diamond Princess был положительный результат на вирус.

20 февраля стало известно, что двое граждан Японии в возрасте 87 и 84 лет стали первыми жертвами коронавируса на борту круизного лайнера.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465 человек.

Теги: Япония, круизный лайнер, коронавирус SARS-CoV-2
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