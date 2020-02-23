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РФ эвакуировала из Японии своих граждан с лайнера Diamond Princess. У троих подтвержден коронавирус

По словам вице-премьер-министра РФ Татьяны Голиковой, у эвакуированных коронавирус был диагностирован во время нахождения на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии.

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РФ эвакуировала восемь из 24 своих граждан с Diamond Princess
РФ эвакуировала восемь из 24 своих граждан с Diamond Princess
Фото: ЕРА

22 февраля Россия эвакуировала из Японии восемь своих граждан, которые были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, где из-за вспышки коронавируса объявлен карантин, сообщает "Интерфакс"

Эти восемь человек, а также лица, которые проводили их эвакуацию, будут находиться на карантине в Казани, рассказала вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова. По ее словам, в период нахождения на лайнере новый коронавирус был выявлен у троих эвакуированных. 

Всего на борту Diamond Princess находилось 24 гражданина России, писал "Интерфакс". По словам Голиковой, остальные россияне, которые находились на борту лайнера, отказались от эвакуации в РФ.

Diamond Princess с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы (Япония). На его борту было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, в Госдепе заявили, что у 14 из них обнаружили коронавирус.

19–21 февраля на берег сошло 970 пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Те, кто делил каюту с инфицированным пассажиром, будут оставаться на борту еще две недели (14 дней считаются с момента, как зараженные пассажиры были изолированы).

20 февраля стало известно, что двое граждан Японии в возрасте 87 и 84 лет стали первыми жертвами коронавируса на борту круизного лайнера. 22 февраля власти Японии обнаружили, что 23 пассажира, покинувшие лайнер, не прошли проверку на коронавирус

По данным министерства здравоохранения Японии, на 23 февраля подтвердилось 57 новых случаев инфицирования, следовательно, общее число пассажиров и членов экипажа Diamond Princess с положительным результатом на коронавирус достигло 678. 

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К 23 февраля инфицировано более 78 тыс. человек в 28 странах мира. Большинство заболевших – 76 936 человек – жители Китая. В КНР от коронавируса скончалось 2442 человека, более 22 тыс. прошли лечение и выписаны из больниц.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано.

Теги: Россия, Япония, Казань, Татьяна Голикова, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус
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