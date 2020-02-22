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У гражданки Японии, покинувшей лайнер Diamond Princess, обнаружили коронавирус

15 февраля тест на коронавирус 60-летней пассажирки круизного лайнера Diamond Princess дал отрицательный результат. Неделю спустя, когда она сошла на берег, коронавирус нашли.

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Diamond Princess стоит у берегов Японии
Diamond Princess стоит у берегов Японии
Фото: ЕРА

У гражданки Японии, которая покинула круизный лайнер Diamond Princess после двухнедельного карантина, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Об этом 22 февраля сообщил со ссылкой на японских чиновников телеканал NHK.

60-летнюю женщину, проживающую в префектуре Тотиги, повторно проверили после того, как она сошла на берег 19 февраля.

По данным телеканала, 15 февраля ее тест на коронавирус дал отрицательный результат.

NHK называет это первым случаем, когда у человека, покинувшего Diamond Princess, нашли коронавирус.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы (Япония), было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, в Госдепе заявили, что у 14 из них обнаружили коронавирус.

19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Планируется, что до выходных все незараженные пассажиры покинут судно. Те, кто делил каюту с инфицированным пассажиром, будут оставаться на борту еще две недели (14 дней считаются с момента, как зараженные пассажиры были изолированы).

По состоянию на 19 февраля у 621 пассажира и членов экипажа Diamond Princess был положительный результат на вирус.

20 февраля стало известно, что двое граждан Японии в возрасте 87 и 84 лет стали первыми жертвами коронавируса на борту круизного лайнера.

22 февраля власти Японии сообщили, что 23 пассажира, покинувшие лайнер, не прошли проверку на коронавирус.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.

По данным ВОЗ, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 случаев заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. Информация из Италии в отчет ВОЗ включена не была. Сутки назад в этой стране было подтверждено только три случая заражения.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано.

Теги: Япония, карантин, женщины, проверки, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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