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В Китае от коронавируса вылечились более 22 тыс. человек

22 февраля в Китае 97 человек умерли от коронавирусной инфекции, подтверждено 648 новых случаев заболевания, проинформировали в Национальном комитете по здравоохранению.

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Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 первые был подтвержден в китайском городе Ухань
Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 первые был подтвержден в китайском городе Ухань
Фото: ЕРА

К началу суток 23 февраля общее количество пациентов, которые прошли лечение от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и были выписаны из больниц, составило 22,8 тыс. человек, информирует Национальный комитет по здравоохранению. 

В течение суток 22 февраля в КНР было подтверждено 648 новых случаев заболевания и 97 смертей от осложнений, вызванных инфекцией. 

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 2442 человек, всего диагноз был поставлен 76 936 жителям Китая. 

По данным Всемирной организации здравоохранения на 10.00 по центральноевропейскому времени (11.00 по Киеву), за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира. Из них более 200 – в последние сутки. 11 пациентов умерли с начала вспышки.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания. Двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов Японии. 

Теги: Китай, больница, жертвы, лечение, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, Covid-19
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