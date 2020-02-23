Директор МВФ: Коронавирус замедлит мировую экономику

Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Китая начнет восстанавливаться во втором квартале 2020 года, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. При таком сценарии рост ВВП Китая замедлится на 0,4 процентного пункта, мировой экономики – на 0,1 процентного пункта.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 замедлит рост мировой экономики. Как сообщает официальный сайт МВФ, об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила 22 февраля на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран G20 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"В нашем текущем базовом сценарии экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале. […] В этом сценарии рост ВВП Китая составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем в январском прогнозе. Глобальный рост будет примерно на 0,1 процентного пункта ниже", – отметила она.

Георгиева подчеркнула, что МВФ также рассматривает более пессимистичные сценарии, при которых вспышка вируса будет длиться дольше, а ее воздействие на мировую экономику будет более серьезным.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К 22 февраля инфицированы более 77 тыс. человек в 26 странах мира (из них 76 288 – в Китае), скончалось почти 2,5 тыс. человек.