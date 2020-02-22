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В Италии второй человек скончался от коронавирусной болезни

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Италии за сутки выросло с трех до 51. От инфекции умерла пожилая женщина.

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В регионе Ломбардия выявлено 39 инфицированных
В регионе Ломбардия выявлено 39 инфицированных
Фото: ЕРА

Жительница города Казальпустерленго в итальянском регионе Ломбардия скончалась утром 22 февраля от болезни COVID-19, которую вызывает новый коронавирус. Об этом сообщило агентство ANSA.

Женщине было более 70 лет, у нее была тяжелая форма пневмонии.

Она стала третьей жертвой коронавируса в Европе и вторым гражданином ЕС. 21 февраля в итальянской Падуе скончался 78-летний владелец строительной компании Адриано Тревизан. 15 февраля во Франции умер 80-летний китайский турист из провинции Хубэй.

По данным ANSA, за последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-2019-CoV в Италии выросло многократно. К середине дня известно о 39 заболевших в регионе Ломбардия и о 12 – в регионе Венето.

Положительный результат теста на коронавирус, в частности, у двух родственников Тревизана, а также у двух врачей из Павии.

Считается, что вирус в этот регион Италии завез 38-летний мужчина, которого власти называют "пациент №1". Он мог контактировать с китайским носителем. Сейчас "пациент №1" находится в тяжелом состоянии в клинике Кодоньо.

По сообщению телеканала Euronews, 12 итальянских муниципалитетов к середине дня 22 февраля объявили о "локдауне": прекращают работу школы, рестораны, кафе, спортивные клубы и дискобары. Жителям рекомендовано не выходить на улицу без необходимости.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.

По данным ВОЗ, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 случаев заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. Информация из Италии в отчет ВОЗ включена не была. Сутки назад в этой стране было подтверждено только три случая заражения.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано.

Теги: Китай, Франция, Италия, коронавирус SARS-CoV-2, Covid-19
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