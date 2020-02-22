Беспокойство ВОЗ вызывают случаи заражения SARS-CoV-2 неясного происхождения – глава организации

За пределами Китая зарегистрирован ряд случаев инфицирования новым коронавирусом у лиц, не посещавших очаг заболевания и не имевших доказанных контактов с носителями. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус: Вспышка COVID-19 привлекла внимание всего мира, она может привести к серьезным политическим, социальным и экономическим потрясениям Фото: ЕРА

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) беспокоит выявление случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, при которых неясен механизм передачи заболевания. Об этом 22 февраля на брифинге в штаб-квартире Африканского союза в Аддис-Абебе заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Брифинг транслировался в Twitter ВОЗ.

"Хотя общее число заболевания COVID-19 за пределами Китая остается относительно небольшим, нас беспокоит количество случаев, не имеющих четкой эпидемиологической связи, таких как история поездок пациента в Китай или контакты с подтвержденным носителем", – сказал Гебрейесус.

Он обратил внимание на тенденцию замедления роста числа инфицированных в Китае, но призвал трактовать статистику "крайне осторожно".

"Всего за семь недель вспышка COVID-19 привлекла внимание всего мира, и небезосновательно, потому что она может привести к серьезным политическим, социальным и экономическим потрясениям. Трудно поверить, что всего лишь 52 дня назад бюро ВОЗ в Китае было уведомлено о случаях пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань", – отметил руководитель ВОЗ.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.

По данным Всемирной организации здоровья, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 случаев заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано.