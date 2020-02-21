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"Мы стадо или нация?". Зеленский обратился к украинцам из-за ситуации в Новых Санжарах

20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области, где разместили вернувшихся из китайского города Ухань граждан Украины и других государств, прошли протесты против их поселения на территории местного санатория. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что эвакуированные из эпицентра коронавируса граждане ожидали "другого приема на своей земле".

Зеленский: В истории каждой нации есть времена, когда ей приходится сдавать нелегкий экзамен и отвечать на жизненно важные вопросы
Зеленский: В истории каждой нации есть времена, когда ей приходится сдавать нелегкий экзамен и отвечать на жизненно важные вопросы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля обратился к украинцам из-за ситуации в поселке Новые Санжары, где находятся эвакуированные из китайского города Ухань граждане Украины и других стран. 

Видеообращение глава государства обнародовал в Facebook. 

"В истории каждой нации есть времена, когда ей приходится сдавать нелегкий экзамен и отвечать на жизненно важные вопросы: Мы есть, или нас нет? Мы толпа, или сплоченный народ? Мы стадо, или нация, жители или граждане?", – сказал он. 

Зеленский отметил, что украинцы неединожды успешно сдавали такой экзамен, поблагодарил экипаж и всех причастных к эвакуации украинцев и иностранцев из эпицентра вспышки коронавируса. 

Президент заявил, что меняет отношение государства к гражданину. 

"Каждый украинец должен четко знать: "Мое государство меня не оставит, и не важно кто я – пленник моряк, политический заключенный, активист, который попал в подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или любой обычный человек, который оказался в эпицентре нового вируса... Для нас каждый украинец – незаменим... Это наши украинцы. Не прокаженные, не больные чумой, не с рогами и копытами, а обычные, нормальные люди, которые прошли обследование и были допущены на самолет. И они точно ждали другого приема на своей, как им казалось, родной земле", – сказал он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2466840353566326/

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Эвакуированные заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев, в том числе дети от двух лет. 

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная. Насилие в поселке осудила ООН.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Украина, столкновения, Владимир Зеленский, столкновение, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус, Новые Санжары
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