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Переселенцы из Донецка привезли продукты эвакуированным из Китая в Полтавскую область – журналист

По словам журналиста Владимира Рунца, переселенцы из Донецка, которые привезли продукты для находящихся в Полтавской области эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, отметили, что их "обвинили в войне, а этих людей обвинят в том, что вирус из-за них".

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В администрации санатория, где находятся эвакуированные, сообщали, что продукты для эвакуированных привозить можно
В администрации санатория, где находятся эвакуированные, сообщали, что продукты для эвакуированных привозить можно
Фото: МВС України / Facebook

21 февраля переселенцы из Донецка привезли продукты для эвакуированных из Китая украинцев и граждан других стран, которые находятся в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом в Facebook сообщил журналист "Настоящего времени" Владимир Рунец. 

По словам Рунца, при передаче продуктов они сказали: "Нас уже обвиняли, что война [на Донбассе] из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". 

Переселенцы отказались от интервью, разгрузили автомобиль и уехали, сообщил журналист. Он опубликовал фото, на котором видно, что продукты оставили у ворот санатория. 

https://www.facebook.com/quick2reply/posts/3754141747936962

Директор "Новых Санжар" Александр Блинов на брифинге 21 февраля рассказал, что продукты в санаторий привозить можно. 

"Эту помощь (продукты, которые привозят люди в санаторий. – "ГОРДОН") я считаю правильным принять. Я считаю, это только будет им улучшенное питание. Это будет помощь хорошая. Эти вопросы мы решим", – сказал он, отметив, что скоропортящиеся продукты санаторий не может принять. Брифинг транслировал канал "НАШ"

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная. Насилие в поселке осудила ООН.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Украина, Донбасс, помощь, переселенцы, санаторий, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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