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"У нас нет гидрокостюмов". В Новых Санжарах рассказали, почему боятся эвакуированных из Уханя. Видео

По словам жительницы Новых Санжар Марты Бали, им обещали, что эвакуированные из Уханя будут полностью изолированы от мира, а они "выходят на балкон, курят, дышат свежим воздухом".

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Баля: Это чума своего рода
Баля: Это чума своего рода
Фото: UA: Полтава / Facebook

Жители Новых Санжар Полтавской области боятся эвакуированных из китайского Уханя граждан, потому что нет средств защиты. Об этом "UA:Полтава" заявила 21 февраля жительница поселка Марта Баля.

"Мы боимся потому, что мы не защищены. Я вчера общалась со своим педиатром, с которым подписан у меня договор, она сказала: "Я не знаю, что делать с этой инфекцией". Нас даже не проинформировали. У нас нет гидрокостюмов, у нас нет ни масок защитных. Не пустила я ребенка своего в школу и не пустили большинство сознательных родителей. Просто потому, что паника. Мы боимся заразы. Люди выходят на балкон (привезенные люди), курят, дышат свежим воздухом".

По словам Бали, жителям Новых Санжар обещали, что эвакуированные "будут закрыты, полностью изолированы от мира".

"Понимаете, это чума своего рода", – заявила она.

https://www.facebook.com/suspilne.poltava/videos/513931886221834/

20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира, которых эвакуировали в связи со вспышкой в Китае коронавируса SARS-CoV-2 и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары, где они пробудут в обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Во время прибытия колонны автобусов местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

Полиция в Новых Санжарах после инцидента задержала 24 человека. 23 из них 21 февраля отпустили.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что проведет вместе с эвакуированными на карантине две недели, чтобы "успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны".

Теги: Полтавская область, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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