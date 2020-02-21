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21 февраля, 2020
 
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"Задача СБУ – публично наказать провокаторов". Дмитрий Комаров прокомментировал протесты в Новых Санжарах

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров призвал СБУ публично наказать провокаторов, причастных к организации протестов в Новых Санжарах.

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Дмитрий Комаров вернулся из Китая за несколько недель до объявления эпидемии
Дмитрий Комаров вернулся из Китая за несколько недель до объявления эпидемии
Фото: Дмитро Комаров / Facebook

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров на своей странице в Facebook попросил прощения у "украинцев из Уханя" и призвал СБУ наказать провокаторов, причастных к протестам в поселке Новые Санжары Полтавской области. 

"Дорогие украинцы из Уханя, мы с вами и любим вас. Простите нас за вчерашнее. Да, всех нас! Потому что вчера было стыдно абсолютно всем", – написал путешественник. 

Комаров подчеркнул, что украинцы – добрая и открытая нация, и не стоит судить обо всех по событиям одного дня. 

По мнению Комарова,  в протестах в поселке Новые Санжары принимали участие "сотни, а не тысячи людей".

"И то не без помощи провокаторов", –  подчеркнул он. 

Обращаясь к СБУ, ведущий проекта "Мир наизнанку" потребовал "найти и жестко, публично наказать тех, кто провоцировал этот позор". 

По словам Комарова, если бы протестующие поставили себя на место людей, эвакуированных из Уханя, они бы встречали их иначе.

https://www.facebook.com/1plus1.DmitroKomarov/posts/1589179914567597

20 февраля во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами жители поселка Новые Санжары начали забрасывать их и полицейских камнями. Таким образом протестующие пытались помешать заселению эвакуированных из Китая людей в медицинский центр Национальной гвардии, расположенный в поселке. 

21 февраля глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что правоохранители задержали 24 человека, принимавших участие в столкновениях с полицией. 

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение

Украинский путешественник Дмитрий Комаров вернулся из Китая в декабре 2019 года после длительной экспедиции.

Спустя несколько недель после возвращения в Украину на своей странице в Instagram Комаров опубликовал обращение, призвав украинцев не поддаваться панике из-за эпидемии коронавируса. 

Теги: Украина, протесты, полиция, Дмитрий Комаров, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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