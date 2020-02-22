Инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2 может длиться дольше, чем предполагалось

В китайской провинции Хубэй симптомы коронавирусной инфекции у одного из заразившихся проявились через 27 дней. Ранее медики полагали, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

У мужчины из провинции Хубэй симптомы коронавирусной инфекции проявились почти через месяц после контакта с заболевшей сестрой Фото: EPA

Инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2 (2019-nCoV) может длиться почти вдвое дольше, чем предполагалось ранее. Об этом 22 февраля сообщил сайт правительства китайской провинции Хубэй.

Власти заявили, что симптомы коронавирусной инфекции у 70-летнего мужчины, зараженного SARS-CoV-2, проявились через 27 дней: 24 января он контактировал с сестрой, у которой позже диагностировали коронавирусную инфекцию, у него же симптомы проявились только 19 февраля.

До этого предполагалось, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Как отмечает агентство Reuters, более длительный инкубационный период может осложнить сдерживание эпидемии вируса.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.

По данным ВОЗ, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 случаев заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.