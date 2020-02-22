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Китайские ученые доказали факт заражения SARS-CoV-2 носителем без симптомов болезни

Коронавирус может передаваться бессимптомным носителем, что усложняет профилактику заболевания COVID-19, говорится в исследовании ученых из КНР.

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Фото: ЕРА

20-летняя жительница Уханя заразила пятерых своих родственников в Аньяне (около 700 км от эпицентра коронавирусной инфекции) при том, что у нее не обнаружены никакие симптомы заражения. Этот случай 21 февраля описали китайские ученые Бай Янь, Яо Линшэн и Вэй Тао в специализированном издании Journal of the American Medical Association.

Как полагают авторы, они нашли доказательства того, что вирус SARS-CoV-2 может распространяться бессимптомным носителем, что значительно усложняет профилактику заболевания COVID-19.

Молодая женщина приехала из Уханя в Аньян 10 января. Между 23-м и 26 января у пяти членов ее семьи, четырех женщин и мужчины, возраст – от 42 до 57 лет, развились симптомы коронавирусной инфекции. Одна пациентка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом. Факт их контакта с любым другим предполагаемым носителем вируса исключался.

Приехавшую из Уханя родственницу заболевших изолировали. У нее не было повышенной температуры, лихорадки, желудочно-кишечных или респираторных симптомов, включая кашель и боль в горле. Компьютерная томография не показала отклонений.

Тесты на SARS-CoV-2, между тем, дали положительный результат для всех шести членов семьи, включая женщину из Уханя. Инкубационный период вируса в ее случае составил 19 дней, отметили ученые.

Механизм, с помощью которого бессимптомные носители могут переносить и передавать коронавирус, вызывающий COVID-19, требует дальнейшего изучения, отмечается в исследовании.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.

По данным Всемирной организации здоровья, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 случаев заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано.

Теги: Китай, ученые, исследование, коронавирус SARS-CoV-2, Covid-19
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